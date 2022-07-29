Instagram дослухалася до критики — старий дизайн повернуть, кількість рекомендацій у стрічці зменшать
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
У соцмережі Instagram обіцяють протягом двох тижнів повернуть старий дизайн без повноекранних відео, а також зменшать кількість рекомендованих постів від випадкових акаунтів у стрічці.
Про це повідомив голова соцмережі Адам Моссері.
На такий крок компанія піде через критику користувачів, які наприкінці липня влаштували онлайн-акцію з вимогою відмовитися від частини нововведень і «припинити копіювати TikTok». До акції приєднались знаменитості, що викликало ще більше критики на адресу Instagram. Користувачам не сподобались пріоритети платформи в бік відеоконтенту.
«Що стосується нового дизайну стрічки, люди вочевидь розчаровані, і наші дані доводять це. Тому нам потрібно зробити великий крок назад, перегрупуватися та зʼясувати, що ми робитимемо далі», — заявив Моссері.
Зміни будуть тимчасові. У нових оновленнях в Instagram обіцяють дослуховуватись до побажань користувачів. Моссері, однак, зауважив, що соцмережа продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії.
- У червні Instagram почала тестувати функцію нотатки у форматі «історії». Це будуть короткі історії в повідомленнях (до 60 символів у формі наліпок), що зникають через добу.
- Раніше розробники Instagram розширили функціонал керування обліковими записами. Тепер користувачі можуть видаляти або архівувати старі пости, відмітки, коментарі, вподобайки, історії, IGTV та Reels. Крім цього, Instagram тестує функцію відновлення доступу до акаунта за допомогою довіреної особи.