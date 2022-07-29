Instagram дослухалася до критики — старий дизайн повернуть, кількість рекомендацій у стрічці зменшать

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У соцмережі Instagram обіцяють протягом двох тижнів повернуть старий дизайн без повноекранних відео, а також зменшать кількість рекомендованих постів від випадкових акаунтів у стрічці.

Про це повідомив голова соцмережі Адам Моссері.

На такий крок компанія піде через критику користувачів, які наприкінці липня влаштували онлайн-акцію з вимогою відмовитися від частини нововведень і «припинити копіювати TikTok». До акції приєднались знаменитості, що викликало ще більше критики на адресу Instagram. Користувачам не сподобались пріоритети платформи в бік відеоконтенту.

«Що стосується нового дизайну стрічки, люди вочевидь розчаровані, і наші дані доводять це. Тому нам потрібно зробити великий крок назад, перегрупуватися та зʼясувати, що ми робитимемо далі», — заявив Моссері.

Зміни будуть тимчасові. У нових оновленнях в Instagram обіцяють дослуховуватись до побажань користувачів. Моссері, однак, зауважив, що соцмережа продовжить розвивати відеоформат, оскільки аналітика показала, що він цікавий аудиторії.