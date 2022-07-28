Президент назвав законним рішення позбавити громадянства бізнесмена Геннадія Корбана
- Автор:
- Софія Телішевська
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Олександр Течинський / «Бабель»
Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення українського громадянства бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою він заявив, що підписане ним рішення є повністю законним.
«По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо його. Це постійний процес, усе відбувається в межах чинного законодавства», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
- 20 липня низка українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та керівництві фракції «Слуга народу», повідомили, що президент може підписати указ про позбавлення громадянства Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича й олігарха Ігоря Коломойського.
- Увечері 21 липня народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував фото указу від 18 липня про позбавлення українського громадянства 10 людей. У списку були Корбан, Коломойський та Рабінович, а також чинний нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський.
- 22 липня під час проходження митного контролю на кордоні з Польщею у Геннадія Корбана вилучили паспорт. Причина — припинення громадянства.