Росіяни зранку вдарили по військовій частині на Київщині, на Чернігівщині обстріляли позиції ЗСУ
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
У четвер уранці росія завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Олексій Громов, передає Інтефакс-Україна.
«Сьогодні близько 05:00 противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами «Калібр» по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським карʼєром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря, з району мису Фіолент», — сказав Громов.
Окрім того, рф обстріляла Гончарівське на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі ЗСУ. «Щодо Чернігівської області. З 05:25 до 06:30 по населеному пункту Гончарівське Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню — близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Наразі встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка республіки білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються», — зазначив Громов.
- Зранку 28 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Чернігівщині та Київщині. У Чернігівській області впало щонайменше 10 ракет — девʼять з них ударили по території Гончарівської громади. У Київській області ракети поцілили в обʼєкти Вишгородського району.
- Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що запуски відбулися з військового аеродрому «Зябровка» (білорусь), який віддали під контроль військ рф. Загалом за ранок випустили не менше 25 ракет.