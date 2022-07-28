Reuters: Росія хоче залишатись на МКС до 2028 року — на чотири роки довше, ніж казали в «Роскосмосі»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia
«Роскосмос» повідомив NASA, що росія планує залишатися на Міжнародній космічній станції до 2028 року, поки не буде готова її власна станція на орбіті.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в американському космічному агентстві.
Напередодні голова російського космічного відомства Юрій Борисов у розмові з путіним казав, що росія планує залишити МКС після 2024 року — до того часу рф нібито зможе збудувати свою орбітальну станцію.
З огляду на санкції в рф вже розуміють, що до 2024 року не встигнуть збудувати станції. Поки росія буде співпрацювати у космосі з США.
- NASA планує експлуатувати космічну станцію до 2030 року і продовжує використовувати російські космічні кораблі «Союз» для транспортування астронавтів на МКС. При цьому NASA користується послугами кораблів SpaceX.
- Ще у квітні екскерівник «Роскосмосу» рогозін казав, що рішення про припинення роботи на МКС у 2024 році прийняте, а вже у липні «Роскосмос» і NASA уклали угоду про транспортування російських космонавтів на МКС силами SpaceX.