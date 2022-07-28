Війська росії зранку вдарили ракетами по Україні з трьох напрямків

Новини

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді» розповів, що війська росії зранку вдарили ракетами різного класу з трьох напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти випустили крилаті ракети «Калібр», з військового аеродрому «Зябровка» (Гомельська область) ракети пускали оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», а бомбардувальники Ту-22м3, які базуються на аеродромі «Шайковка» в росії, пустили ракети крилаті Х-22.

Всього по Україні прилетіло близько 20 ракет. Сили ППО не змогли все збити.