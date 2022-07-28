Війська росії зранку вдарили ракетами по Україні з трьох напрямків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді» розповів, що війська росії зранку вдарили ракетами різного класу з трьох напрямків.
З акваторії Чорного моря окупанти випустили крилаті ракети «Калібр», з військового аеродрому «Зябровка» (Гомельська область) ракети пускали оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», а бомбардувальники Ту-22м3, які базуються на аеродромі «Шайковка» в росії, пустили ракети крилаті Х-22.
Всього по Україні прилетіло близько 20 ракет. Сили ППО не змогли все збити.
- Зранку 28 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Чернігівщині та Київщині. У Чернігівській області впало щонайменше 10 ракет — девʼять з них ударили по території Гончарівської громади. У Київській області ракети поцілили в обʼєкти Вишгородського району.
- Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що запуски відбулися з військового аеродрому «Зябровка» (білорусь), який віддали під контроль військ рф. Загалом за ранок випустили не менше 25 ракет.
- Також окупанти обстріляли ракетами та артилерією Миколаїв, Харків та Чугуїв.