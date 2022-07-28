У китайському Ухані через кілька випадків коронавірусу на карантин відправили мільйон людей
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Kyodo News / Contributor
У китайському Ухані мільйон людей відправили в карантин після виявлення заражених коронавірусом.
Про це пише Bloomberg.
Влада Уханю виявила чотири випадки зараження, у всіх хвороба має безсимптомний перебіг. В результаті було вирішено відправити на локдаун майже мільйон жителів 12-мільйонного міста.
Карантин запровадили в той же день, коли були виявлені згадані випадки зараження. Весь громадський транспорт у районі було зупинено, а розважальні заклади закрито. Влада наказала громадянам не виходити з дому без нагальної потреби.
- Напередодні повідомлялося, що два незалежних дослідження дійшли висновку, що коронавірусна хвороба COVID-19 пішла, найімовірніше, з ринку морепродуктів в китайському Ухані.
- На початку липня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні зросла кількість захворювань на коронавірус, систему охорони здоровʼя готують до можливої нової хвилі коронавірусу.