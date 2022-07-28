Лідер КНДР заявив про повну готовність до війни зі США і Південною Кореєю
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
API / Contributor
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час виступу з нагоди 69-х роковин перемирʼя в Корейській війні (1950—1953) заявив, що війська КНДР готові до війни зі США та Південною Кореєю.
Про це пише Yonhap.
«Я ще раз наголошую, що Північна Корея повністю готова до будь-якої військової конфронтації зі Сполученими Штатами», — заявив Ин.
Він також попередив президента Південної Кореї, що південнокорейські військові будуть знищені, якщо наважаться на «небезпечну спробу» завдати удару по КНДР.
- Північна Корея в останні місяці дуже активно тестувала гіперзвукові ракети та ракети, які можуть нести тактичну ядерну зброю. У квітні Кім Чен Ин заявив, що хоче прискорити розвиток ядерного арсеналу країни.
- Крім цього, КНДР повністю підтримує росію у війні проти України. КНДР визнала «лнр» і «днр», встановлює з ними звʼязки і хоче «відновлювати» для рф окуповані українські міста.