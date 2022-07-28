Лідер КНДР заявив про повну готовність до війни зі США і Південною Кореєю

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час виступу з нагоди 69-х роковин перемирʼя в Корейській війні (1950—1953) заявив, що війська КНДР готові до війни зі США та Південною Кореєю.

Про це пише Yonhap.

«Я ще раз наголошую, що Північна Корея повністю готова до будь-якої військової конфронтації зі Сполученими Штатами», — заявив Ин.

Він також попередив президента Південної Кореї, що південнокорейські військові будуть знищені, якщо наважаться на «небезпечну спробу» завдати удару по КНДР.