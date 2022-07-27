Президент США Джо Байден одужав від коронавірусу

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Президент США Джо Байден отримав негативний результат на COVID-19 увечері та вранці 26 липня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лікаря президента.

Лікар Кевін ОʼКоннор зазначив, що у Байдена немає лихоманки, а симптоми хвороби майже повністю зникли. У Білому домі повідомили, що Байден вийде із суворої ізоляції.

За словами лікаря, президент продовжуватиме носити маску протягом 10 повних днів, коли буде поруч з іншими людьми.

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