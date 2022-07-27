The Telegraph: Борис Джонсон може бути кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО

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Керівництво Консервативної партії Великої Британії підтримує премʼєра Бориса Джонсона як кандидата на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Так, член британського парламенту Річард Дракс, старший консервативний член Спеціального комітету з оборони, сказав, що підтримає премʼєр-міністра у цій ролі, якщо він цього захоче.

Девід Джонс, колишній міністр з питань Brexit, додав: «Борис фактично керував реакцією Заходу на путіна. Саме Борис вирушив до Швеції та Фінляндії і закликав лідерів обох країн подати заявки на членство в НАТО, що вони, звісно, ​​і зробили».

Кандидата від Британії уже давно розглядають на цю роль через недовіру США до будь-яких діячів Європейського Союзу, які беруться за цю посаду. Британії також довіряють країни Балтії, і сам Джонсон здобув міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти путіна.

На посаду генерального секретаря НАТО призначають одноголосно країни-члени альянсу. У звʼязку з цим високопоставлений представник Міністерства оборони Британії висловив сумніви щодо призначення Джонсона, адже президент Франції Емманюель Макрон накладе на нього вето.

Наступного главу НАТО мали призначити у вересні цього року, але відклали на рік через війну в Україні (до початку війни в Україні Єнс Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін генсека НАТО та погодився очолити Центробанк Норвегії). Останнім британським політиком, який став генеральним секретарем НАТО, був міністр оборони Джордж Робертсон (1999—2004).