Головні події 26 липня. Окупанти обстріляли ракетами Одещину та Миколаївщину, в окупованому Донецьку знову вибухи

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Уранці російські війська обстріляли Одеську область і Миколаїв. Мер Миколаєва повідомляв про потужні вибухи о 04:05, окупанти випустили 18 ракет, деякі з них збили. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив про ракетні атаки з літаків — зруйновані п’ять житлових будинків, пошкоджені понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок, приблизно 80 торгових павільйонів. Також окупанти обстріляли Харків. Вони поцілили в центральну частину міста, повідомив мер Ігор Терехов. Крім того, окупанти знову завдали ударів по Чугуєву, постраждала критична інфраструктура. У місті досі розбирають завали Будинку культури, де в підвалі залишалися люди, уже знайшли тіла двох загиблих.

Окупанти обстріляли «Артемсіль». На підприємстві виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували за кілька годин. Після цього росіяни почали обстрілювати приватний сектор Соледару.

У Будьонівському районі окупованого Донецька горить нафтобаза. Кремлівські ЗМІ повідомляють, що пожежа сталася внаслідок обстрілу. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляє, що «підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий яскравий результат».

У приморському районі окупованого Маріуполя росіяни будують збірні «бетонні курники» під виглядом багатоповерхівок. Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що бетонні коробки ставлять одна на одну, які не скріплюють між собою. Одна «клітка» — на одну родину. Загалом такий «будинок» розрахований на 266 квартир, або на 600—700 людей.

Україна повернула ще 25 тіл загиблих військових, повідомляє Міністерство реінтеграції.

Німеччина передала Україні три системи залпового вогню MARS. Вони аналогічні американським M270. Крім того, Німеччина надала Україні три самохідні артилерійські установки. Найімовірніше, йдеться про Panzerhaubitze 2000. В Україну вже прибули пʼять зенітних установок Gepard. Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков казав, що прибули три такі установки. Загалом Україна має отримати від Німеччини 30 установок Gepard із 60 тисячами снарядів.

Володимир Зеленський заявив, що Україна має від трьох до шести тижнів, щоб отримати максимум військової допомоги від союзників та повернути захоплені росією території, принаймні на півдні. На думку президента, цей період є вирішальним, оскільки потім, узимку, вести війну буде складніше. Про це повідомляє Politico з посиланням на керівника комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил Адама Сміта.