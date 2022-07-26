Мінкультури показало єдину візуальну символіку до Дня Державності України
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- Анна Холоднова
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Міністерство культури України / Facebook
Українське агентство комунікацій provid і Міністерство культури підготували концепцію єдиної візуальної символіки Дня Державності України.
Про це йдеться на сайті Мінкульту.
В основі концепції — ідея утвердження звʼязку українців, які живуть тепер, із багатьма поколіннями предків. Усі охочі можуть використовувати цю візуальну айдентику безкоштовно, додаткові погодження і дозволи теж не потрібні.
Отримати візуальні матеріали до Дня Державності можна тут.
- 31 травня Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює 28 липня святковим днем — Днем Державності України. За відповідний документ № 5864 проголосували 257 народних депутатів.