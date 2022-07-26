«Схеми»: Україна може звернутися до Сербії у справі колишнього ексначальника управління СБУ Андрія Наумова
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські правоохоронці вирішують питання щодо звернення до влади Сербії у справі ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня.
Про це повідомляє проєкт «Схеми».
З 13 березня Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду. Він міг збирати та передавати російським спецслужбам секретні дані, зокрема щодо систем безпеки Зони відчуження ЧАЕС.
У відповіді Офісу генерального прокурора журналістам повідомили, що вирішують питання про «звернення до уповноваженого органа Республіки Сербія із запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні задля отримання необхідної інформації та копій документів».
Прокурори зазначають, що досудове розслідування триває, проте про підозру у справі Наумова ще нікому не повідомили. У Міністерстві юстиції журналістам повідомили, що питанням екстрадиції Наумова наразі не займаються, оскільки немає рішення суду.
У Белграді перебіг справи не коментують. За даними Балканської служби «Радіо Свобода», Наумов досі під вартою в Сербії.
- Раніше «Схеми» повідомляли, що Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення військ росії. 7 червня його затримали на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Разом із ним, за даними журналістів, затримали громадянина Німеччини Александра Акста, який в Україні внесений до санкційних списків. В їх авто знайшли €600 тисяч, $125 тисяч і смарагди.
- Андрій Наумов фігурував у низці журналістських розслідувань про контрабандний імпорт, корупційні схеми на митниці та елітне майно. Крім того, у 2021 році на Наумова готувався замах, за що колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації вбивства. Вже у цьому році під час війни прізвище Наумова фігурувало у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча, якого завербувала російська фсб.