У військ росії почалися проблеми з логістикою через удари ЗСУ по трьох мостах Херсонщини
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- Костя Андрейковець
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Михаил Подоляк / Facebook
У військ росії в Херсонській області почалися значні проблеми з логістикою, через активні обстріли з боку ЗСУ. Окупанти втрачають склади, живу силу і постачання, але через атаки на три мости вони не можуть швидко відновитись.
Про це у медіацентрі Укрінформу розповів виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.
ЗСУ завдали ударів по Антонівському, Дарʼївському мостах і греблі Каховської ГЕС. «Це ослабило логістику росіян. У них є спроби ремонту цих мостів, наводити понтонні переправи. Але наші армійці працюють успішно і це сигнал для російських окупантів — час тікати з Херсонщини», — наголосив Бутрій.
Він додав, що росіяни аби уникнути ураження ховають техніку у житлових дворах.
- ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту вранці 20 липня. По Дар’ївському мосту через Інгулець завдали удару 23 липня. Тоді ж під обстріл потрапила гребля Каховської ГЕС. Окупантам через це доводиться розмірковувати над зведенням понтонів.
- Британська розвідка повідомляла, що російське командування наразі стоїть перед дилемою: посилити оборону в Херсонській області чи посилити наступ на Донбасі. Розвідка зазначає, що у росіян серйозні проблеми з технікою через втрати на війні.