The Telegraph: премʼєр Британії Борис Джонсон планує «прощальний» візит до України
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Charles McQuillan / Getty Images
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує візит до України, перед тим як піде з посади 6 вересня.
Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph.
Джонсон планує втретє приїхати до України і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Для Джонсона це буде своєрідний прощальний візит.
«Він справді відчуває тягар відповідальності за те, що він найбільше підтримував [Зеленського]. Він не може просто піти, не переконавшись, що світ прикриє його спину. Він сподівається побачити його знову, перш ніж піде з посади», — розповів один із соратників Джонсона.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був першим західним політиком, який відвідав Київ після початку повномасштабного російського вторгнення. Британія надала Україні вагому військову допомогу, зокрема бронетехніку, протиповітряні та протитанкові засоби.
- Наразі в Британії тренуються українські військові. 23 липня Джонсон відвідав військових ЗСУ на навчаннях у Північному Йоркширі.