Росія визнала, що обстріляла Одеський порт

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Пресслужба Південного військового округу

У російському міноборони підтвердили удар по порту Одеси, якого завдали вранці 23 липня.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

«У морському порту Одеси на території судноремонтного заводу високоточними ракетами великої дальності морського базування знищено український військовий корабель, що знаходився в доці», — зазначили у російському оборонному відомстві.

Також росіяни стверджують, що вони знищили склад поставлених в Україну зі США протикорабельних ракет Harpoon та вивели з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту українських військових кораблів.

Раніше у росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт.

«Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки, і що вони дуже уважно і детально вивчають це питання. Те, що такий інцидент стався відразу після угоди, нас дуже занепокоїло. Ми також стурбовані цим», — сказав міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.