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Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

Відповідний указ зʼявився у суботу, 23 липня.

До складу конкурсної комісії, що проведе добір кандидатів, увійшли:

Голову та секретаря конкурсної комісії обирають на першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу. Рішення комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар. Інформація про рішення комісії розміщується на сайті президента.

Етапи конкурсу:

Нагадаємо, що 22 лютого 2022 року Вища рада правосуддя прийняла заяви про відставку десяти своїх членів, таким чином вона припинила свої повноваження.