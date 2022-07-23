Бізнесмен Геннадій Корбан досі перебуває в транзитній зоні на кордоні з Польщею
- Автори:
- Марія Жартовська, Ангеліна Шеремет
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Олександр Течинський / «Бабель»
Бізнесмен і глава оборонного штабу міста Дніпро Геннадій Корбан, якого 22 липня не пустили в Україну через «припинення громадянства», наразі перебуває в транзитній зоні на кордоні з Польщею.
Про це він розповів 23 липня в коментарі «Бабелю».
Корбан розповів, що «додому шлях закритий». Йому відмовили у всіх клопотаннях і не викликали міграційну службу — через воєнний стан. Далі бізнесмен сподівається вʼїхати в Польщу за тимчасовим дозволом.
- 22 липня під час проходження митного контролю на кордоні з Польщею у Геннадія Корбана вилучили паспорт. Причина — припинення громадянства. Тоді Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського, чи можна вирішити це «непорозуміння».
- 20 липня «Українська правда» та низка українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та керівництві фракції «Слуга народу», повідомили, що президент може підписати указ про позбавлення громадянства голови штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича й олігарха Ігоря Коломойського. Увечері 21 липня народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував фото указу від 18 липня про позбавлення українського громадянства 10 людей. У списку були Корбан, Коломойський та Рабінович, а також чинний нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський.