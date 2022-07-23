В Одеському порту, який обстріляла росія, було зерно для експорту

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Lutz Wernitz / Unsplash

В Одеському порту, який росія вранці обстріляла «Калібрами», було зерно, яке готували на експорт.

Цю інформацію «Суспільному» підтвердила пресслужба Міністерства аграрної політики.

Однак ракети не влучили в сховище зерна, уточнила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня Гуменюк.

За її словами, поранених та значних руйнувань унаслідок обстрілу порту немає, ракети поцілили по насосній станції, через що виникла незначна пожежа.

Напередодні рф підписала домовленості про безпечне вивезення українського зерна морем.

Відповідно до угод, ідеться про розблокування трьох портів — «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний». Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що в разі провокацій буде негайна військова відповідь.

Угода діятиме 120 днів з можливістю її продовжити. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть безпечними маршрутами в межах територіальних вод України.