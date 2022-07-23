В Офісі генпрокурора оприлюднили деталі справи ексголови СБУ в Криму Кулініча. Його завербувала ФСБ, а спільником був ексзаступник секретаря РНБО

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ДБР

На сайті Офісу генерального прокурора опублікували тексти підозр іншим людям у справі колишнього очільника місцевого управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Із них можна дізнатися деталі його справи, а одним із спільників Кулініча був колишній нардеп та заступник секретаря РНБО у 2010-2013 роках Володимир Сівкович.

Про це пише «Судовий репортер», а також йдеться в текстах підозр.

Підозри у цій справі наразі отримали начальник 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб рф Ігор Чумаков, співробітник цього управління Олександр Чуліндін, кадрова агентка цього Департаменту Марина Терентьєва, колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та сам Кулініч.

За даними слідства, всі вони були організовані в єдине угруповання, яке збирало розвідувальну інформацію на території України. Слідство вважає, що:

Чумаков — здійснював загальне керівництво, визначав мету і плани, використовував розвідувальну інформацію для підривної діяльності проти України;

— здійснював загальне керівництво, визначав мету і плани, використовував розвідувальну інформацію для підривної діяльності проти України; Чуліндін — здійснював загальну координацію, поточне планування та аналізував отриману інформацію;

— здійснював загальну координацію, поточне планування та аналізував отриману інформацію; Терентьєва — організовувала та здійснювала збирання інформації, а також встановлювала канали її передачі. Сама Терентьєва працює під прикриттям фотокореспондента російського інформагентства ТАСС;

— організовувала та здійснювала збирання інформації, а також встановлювала канали її передачі. Сама Терентьєва працює під прикриттям фотокореспондента російського інформагентства ТАСС; Сівкович — координував діяльність Кулініча та залучених ним осіб;

— координував діяльність Кулініча та залучених ним осіб; Кулініч — безпосередньо збирав інформацію всередині Служби безпеки України.

На думку слідства, Сівкович погодився на співпрацю з фсб не пізніше червня 2019 року. Його мотивацією було повернення до політичного життя України «під патронатом росії». У червні 2019 року він створює у Москві «політичний офіс», де проводять роботу із вербування людей, які можуть шпигувати в Україні. Слідство вважає, що Кулініч теж був завербований до червня 2019 року.

Сівкович та Кулініч щонайменше чотири рази спілкувалися протягом 2019-2020 років. Під час цих розмов Кулініч передавав інформацію про діяльність СБУ, про внутрішні протиріччя та кадрові зміни. Також і сам Кулініч впливав на ці призначення, зокрема вони обговорювали між собою необхідність призначення Андрія Наумова першим заступником голови СБУ, щоб взяти під контроль Департамент контррозвідки СБУ.

Також слідство вважає, що Сівкович поставив завдання Кулінічу приховувати для керівництва СБУ про наміри росії розпочати повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Безпосередньо 24 лютого о 01:03 ночі Кулініч отримав інформацію про підготовку росіян до вторгнення, яке має розпочатися о 4 ранку. Після цього він мав передати цю інформацію шифрованим повідомленням до керівництва СБУ у Києві, однак Кулініч не підписав це повідомлення і не дав наказу своїм підлеглим передати інформацію до Києва. Це, на думку слідства, суттєво знизило обороноздатність країни, не дало змоги ЗСУ підготуватися до вторгнення і стало причиною окупації значної частини України.