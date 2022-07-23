Росіяни обстріляли «Калібрами» Одеський торговий порт

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Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Дві ракети збили Сили протиповітряної оборони, а дві влучили в обʼєкти інфраструктури порту.

Напередодні, 22 липня, Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна морем.

«Менше 24 годин знадобилося росії, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору», — написав речник МЗС Олег Ніколенко.