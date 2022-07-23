Литва відновила залізничний транзит до Калінінграда

Новини

Pixabay

Литва відновила транзит підсанкційних товарів із території росії до Калінінградської області. Там отримали розʼяснення Єврокомісії.

Про це пише LRT.

Єврокомісія надіслала ці розʼяснення 20 липня. У них чітко вказано, що транзит дозволено лише залізничним транспортом, тоді як автомобільні перевезення лишаються під забороною.

«Згідно з відповідною постановою Ради ЄС і директивами ЄС, а також розʼясненнями компетентних органів, відповідно до умов посилення транзитного контролю товарів, передбачених у директивах ЄС, LTG Cargo відновить такі перевезення відсьогодні, тобто 22 липня. Вони здійснюватимуться з дотриманням умов посилого транзитного контролю товарів, передбачених директивами ЄС», — зазначили у вантажному підприємстві литовської залізниці.

Транзит товарів, на які накладені санкції, буде дозволено лише в тому випадку, якщо вони необхідні, не вважаються незвичайним потоком чи схемою торгівлі та не оминають обмеження.