У Чорному морі стартували перші від початку російського вторгнення навчання НАТО
- Автор:
- Софія Телішевська
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У болгарському порту Бургас стартували міжнародні навчання «Бриз 22» — це перші навчання НАТО в Чорному морі від початку війни в Україні.
Про це повідомляє болгарське видання news.bg.
Цьогоріч у навчаннях беруть участь 24 бойових та допоміжних кораблів і катерів, 5 літаків, 4 вертольоти, а також 1 390 моряків із 11 країн. Ідеться про військових з Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини та Франції.
Зазвичай подібні навчання проходили із Військово-морськими силами України і мали назву Sea Breeze, але через війну це поки неможливо. Це перші з 2007 року маневри в Чорному морі, у яких Україна не може взяти участі.
Початок цих навчань збігся в часі з підписанням у Стамбулі угоди щодо вільного експорту зерна з України морським шляхом.
- Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, що ця угода — це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України. Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю був і залишається за українською стороною.
- Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що в разі провокацій — негайна військова відповідь.