«Зернова угода». Міністр інфраструктури Кубраков пояснив, як відбуватиметься інспекція суден
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- Костя Андрейковець
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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков роз’яснив, як відбуватиметься інспекція судна із зерном на експорт в рамках підписаної в Стамбулі угоди.
Про це він написав у Facebook.
Йдеться про розблокування трьох портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Саме з них буде йти експорт. Під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Туреччини, України, ООН та російської федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден.
Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу. Інспектувати будуть винятково в гаванях, на вході та виході турецької протоки Босфор.
Контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт, зерна та пов’язаних із ним харчових продуктів не передбачається.
Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга опублікував у Facebook фотокопію англійського оригіналу підписаних у Стамбулі домовленостей.
- 22 липня Україна і росія підписала з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна.
- Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, що ця угода — це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України. Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю був і залишається за українською стороною.
- Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що в разі провокацій — негайна військова відповідь.
- Угода діятиме 120 днів з можливістю її продовження. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть безпечними маршрутами в межах територіальних вод України.