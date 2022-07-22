«Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, їх встановлять на вокзалах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, які встановлять на залізничних вокзалах.
Дефібрилятори зʼявлться на вокзалах: імені Тараса Шевченка, міста Кропивницький, Черкаси, Олександрія, Знам’янка, Львів, Тернопіль, Трускавець, Моршин, Дрогобич, Рівне, Ковель, Луцьк, Здолбунів, Шепетівка, Івано-Франківськ, Чоп, Чернівці, Мукачево, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Миргород, Кременчук, Кривий Ріг – Головний, Харків-Пасажирський, Київ-Приміський, Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Суми, Конотоп, Вінниця, Козятин, Фастів, Біла Церква, Жмеринка, Хмельницький, Бердичів, Кам’янець-Подільський, Вапнярка, Покровськ.
Представники Червоного Хреста України планують провести з працівниками вокзалів навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.
Наразі дефібрилятори вже встановлені на вокзалах у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі та Києві.
- 22 березня 2021 року працівник київського метро врятував життя 56-річному чоловіку завдяки дефібрилятору. Інцидент стався на станції метро «Палац спорту». Чоловіка після реанімаційних заходів доставили на швидкій до лікарні, він вижив. Тоді волонтери зазначали, що це перше врятоване завдяки дефібрилятору життя в метро.