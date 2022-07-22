«Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, їх встановлять на вокзалах

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«Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, які встановлять на залізничних вокзалах.

Дефібрилятори зʼявлться на вокзалах: імені Тараса Шевченка, міста Кропивницький, Черкаси, Олександрія, Знам’янка, Львів, Тернопіль, Трускавець, Моршин, Дрогобич, Рівне, Ковель, Луцьк, Здолбунів, Шепетівка, Івано-Франківськ, Чоп, Чернівці, Мукачево, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Миргород, Кременчук, Кривий Ріг – Головний, Харків-Пасажирський, Київ-Приміський, Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Суми, Конотоп, Вінниця, Козятин, Фастів, Біла Церква, Жмеринка, Хмельницький, Бердичів, Кам’янець-Подільський, Вапнярка, Покровськ.

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Представники Червоного Хреста України планують провести з працівниками вокзалів навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.

Наразі дефібрилятори вже встановлені на вокзалах у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі та Києві.