«Зернова угода» діятиме 120 днів без необхідності розмінування портів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Угода про експорт українського зерна, яка сьогодні була підписана у Стамбулі, діятиме 120 днів з можливістю її продовження. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть по безпечним маршрутам у межах територіальних вод України.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву високопосадовця ООН.
Угода вступить в силу у найближчі 10 днів — це необхідний час для трьох українських портів («Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»), щоб підготуватися до експорту. Після 120 днів термін дії угоди буде продовжено, якщо до того часу не завершаться бойові дії.
Наразі формуються інспекційні групи та спільний координаційний центр, до якого входитимуть представники ООН, а також, ймовірно, військові з України, Туреччини та росії. При цьому погоджено, що кораблі будуть рухатись до турецької протоки Босфор без супроводу військових. СКЦ лише слідкуватиме, щоб судна не займалися забороненою діяльністю.
У Мінінфраструктури України вже заявили, що ця угода врятує 20 млн тонн зерна і 400 млн людей.
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