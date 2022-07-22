НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк

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Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Мегабанк.

Про це НБУ повідомив 22 липня.

2 червня 2022 року правління Національного банку віднесло Мегабанк до категорії неплатоспроможних — через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації. Усі вкладники Мегабанку отримають 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки (кошти виплатять з Фонду гарантування вкладів фізосіб).

Нацбанк неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку, однак акціонери банку фінансово його не підтримали для своєчасного виконання зобовʼязань перед клієнтами.