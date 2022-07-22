Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву Європолу про «ознаки торгівлі зброєю з України»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіс президента України / Facebook
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна очікує на предметну розмову з представниками Європолу, які напередодні заявили про «ознаки торгівлі зброєю з України».
Про це Данілов повідомив 22 липня.
«Очікуємо на предметну розмову з офіційними представниками Європолу — з фактами та доказами, щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією та миттєвому реагуванні», — заявив Олексій Данілов.
Він зазначив, що публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ співпадає у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації рф MakZim з дискредитації України, мета якої — припинити поставки зброї від союзників.
«Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ — саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння», — наголосив Данілов.
- 21 липня офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт у коментарі німецьким журналістам заявив, що Європол фіксує ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку. За словами представника Європолу, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.