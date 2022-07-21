ЄС оприлюднив сьомий пакет антиросійських санкцій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rock Cohen / Flickr
В Офіційному журналі Європейського Союзу опублікували сьомий пакет санкцій проти росії. Під нові обмеження потрапили загалом 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема:
- заступник премʼєр-міністра рф Андрій Білоусов;
- голова «Ростеху» Сергій Чемезов;
- мер Москви Сергій Собянін;
- колишній генпрокурор Юрій Чайка;
- голова Кемеровської області Сергій Цивільєв;
- актори Володимир Машков та Сергій Безруков;
- дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова;
- голова мотоклубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов;
- фонд «Русский мир»;
- рух «Юнармия»;
- Сбербанк.
Крім того, нові обмеження забороняють операції з російським золотом та розширюють список санкційних товарів.
Водночас Євросоюз вирішив вивести з-під санкцій транзакції з державними компаніями, які повʼязані з російською сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн — через потребу забезпечувати продовольчу та енергетичну безпеку у світі.
- 21 липня Рада ЄС схвалила сьомий пакет санкцій проти рф.