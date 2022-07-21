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ЄС оприлюднив сьомий пакет антиросійських санкцій

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Rock Cohen / Flickr

В Офіційному журналі Європейського Союзу опублікували сьомий пакет санкцій проти росії. Під нові обмеження потрапили загалом 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема:

Крім того, нові обмеження забороняють операції з російським золотом та розширюють список санкційних товарів.

Водночас Євросоюз вирішив вивести з-під санкцій транзакції з державними компаніями, які повʼязані з російською сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн — через потребу забезпечувати продовольчу та енергетичну безпеку у світі.