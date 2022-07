ЄС увів санкції проти шести сирійців і «Мисливців на ІДІЛ». Вони вербували для росії найманців в Україну

Новини

VALERY SHARIFULIN/TASS

Європейський Союз запровадив санкції проти шести громадян Сирії та приватної охоронної компанії Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd за вербовку найманців для війни в Україні на боці росії.

Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під санкції потрапили:

командувач «Армії визволення Палестини» Мухаммад Ас-Салті, який, за даними ЄС, займається вербуванням палестинців для війни в Україні;

колишній сирійський військовий офіцер, лідер угруповання «Аль-Ахдат аль-Омарія» Абу Хані Шаммут, який за дорученням керівництва російської «ПВК Вагнера» вербує бійців в Україну і Лівію;

командувач Національних сил оборони в місті Аль-Сукайлабія Набуль Аль-Абдула — він набирав найманців в Сирії з самого початку вторгнення росії;

командувач Національних сил оборони в місті Махарда Саймон Аль-Вакіл — він безпосередньо співпрацює з командуванням російських військ у Сирії;

генеральний директор компанії Al-Sayyad Фаваз Гергес;

співвласник Al-Sayyad Ясар Хусейн Ібрагім.

Сама Al-Sayyad Company, відома як «Мисливці на ІДІЛ», потрапила під санкції за створення вербувальної мережі. Вона працює з «ПВК Вагнера» у Сирії і займається захистом інтересів росії (охорона нафтових обʼєктів).