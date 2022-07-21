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ЄС увів санкції проти шести сирійців і «Мисливців на ІДІЛ». Вони вербували для росії найманців в Україну

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

VALERY SHARIFULIN/TASS

Європейський Союз запровадив санкції проти шести громадян Сирії та приватної охоронної компанії Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd за вербовку найманців для війни в Україні на боці росії.

Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під санкції потрапили:

Сама Al-Sayyad Company, відома як «Мисливці на ІДІЛ», потрапила під санкції за створення вербувальної мережі. Вона працює з «ПВК Вагнера» у Сирії і займається захистом інтересів росії (охорона нафтових обʼєктів).