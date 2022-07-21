Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії всіх телеканалів, які входили до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Про це заявив представник Нацради Олег Черниш, пише Укрінформ.

Він зазначив, що питання анулювання ліцензій телеканалів розглядалося одним пакетом. З цим запитом звернулися канали «Україна», «Футбол 1/2/3», «Донбас», «Індиго.TV», НЛО TV та «Україна 24».

Крім цього, прохання про анулювання ліцензій подавав і провайдер програмної послуги IPTV, який входив до медіахолдингу Ахметова. Наймовірніше, йдеться про платформу Oll.tv.