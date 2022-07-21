Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії всіх телеканалів, які входили до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.
Про це заявив представник Нацради Олег Черниш, пише Укрінформ.
Він зазначив, що питання анулювання ліцензій телеканалів розглядалося одним пакетом. З цим запитом звернулися канали «Україна», «Футбол 1/2/3», «Донбас», «Індиго.TV», НЛО TV та «Україна 24».
Крім цього, прохання про анулювання ліцензій подавав і провайдер програмної послуги IPTV, який входив до медіахолдингу Ахметова. Наймовірніше, йдеться про платформу Oll.tv.
- 1 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що виходить з медійного бізнесу. «Медіа Група Україна» відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Не працюють також онлайн-медіа МГУ. Медіахолдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова обʼєднує канали «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», НЛО TV, мультимедійну платформу «Сьогодні», «Новинну Групу Україна» та інші.
- 14 липня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що мільярдер Рінат Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, оскільки він вийшов з медійного бізнесу, а його бізнес-партнер Вадим Новинський склав мандат нардепа.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.