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Німецька компанія Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів. Звідти воно вирушатиме до кінцевих покупців по всьому світу.

Про це пише Deutsche Welle.

Для цього компанія планує перебудувати свою логістичну мережу, яку створили для доставки гуманітарної допомоги. Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафену. Частину зерна забиратимуть із Польщі.

«Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна», — зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів. За даними ЗМІ, Deutsche Bahn планує відправляти кілька поїздів на тиждень.