Роботизована рука допоможе Perseverance доставити на Землю зразки ґрунту з Марсу

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European Space Agency

Європейське космічне агентство разом з італійськими науковцями створює роботизовану руку, яка допоможе доставити на Землю зразки ґрунту з Марсу.

Про це повідомляє BBC.

Роботизована рука має великий діапазон рухів і схожа на людську — у неї є плечовий, ліктьовий та запʼястковий суглоби. Також вона матиме камери та датчики, які діють як очі та мозок. Рука завдовжки 2,5 метра може працювати автономно там, де це можливо.

Вона забере пробірки зі зразками ґрунту з марсохода Perseverance, покладе їх усі в контейнер, помістить його на транспортний засіб, який повернеться на Землю, і закриє кришку.

Розробники сподіваються, що роботизована рука приєднається до Perseverance на Марсі у 2025 році, а зразки марсианського ґрунту прибудуть на Землю до 2033 року.

«Поводження з дорогоцінними марсіанськими зразками та підготовка їх до доставки під час екстраординарної подорожі з Марсу на Землю — це дивовижний подвиг», — сказав директор Європейського космічного агентства з досліджень людей і роботів Девід Паркер.