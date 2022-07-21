Росія відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік»

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Речник дочірнього підприємства російського «Газпрому» Nord Stream AG повідомив про перші надходження російського газу до Німеччини газопроводом «Північний потік» після його ремонту.

Про це пише Spiegel.

У компанії-операторі також повідомили, що обсяги поставок були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до ремонту — 67 мільйонів кубометрів на добу, або 40% від максимальної потужності.

Однак заявлені обсяги можуть змінювати протягом дня — після відповідного попереднього повідомлення.