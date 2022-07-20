Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти Одеської області

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Лазаренко Микола / УНІАН

Експорт українського зерна відбуватиметься через три порти Одеської області: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ».

Про це Суспільному повідомив член української делегації на переговорах з росією, народний депутат фракції «Голос» Рустем Умєров.

«Експорт відбуватиметься через три порти: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ», але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас», — розповів Умєров.

Дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде перебувати в Стамбулі. Умєров наголосив, що жодних російських суден в акваторії України не повинно бути, навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Буде тільки моніторингова група і тільки вона буде перевіряти, щоб суднах, які заходять в українські порти, не було озброєння.