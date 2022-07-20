«Не було несподіванкою». Нардеп Микола Тищенко прокоментував звільнення з посади голови закарпатського осередку «Слуги народу»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко назвав несподіваним рішенням партії звільнити його з посади голови Закарпатської обласної організації СН і заперечив свою причетність до скандалів та сварок.
Свою позицію Микола Тищенко висловив у Facebook 20 липня.
«Рішення про відсторонення від Закарпатського осередка партії для мене не було несподіваним. [...] Я продовжу уважно слідкувати за процесами в регіоні і не дам місцевим «князькам» і колаборантам підняти голову. Як би вони там не раділи другий день. Що мене дійсно здивувало у вчорашній заяві, так це позиція керівництва партії про «сумнівні піаракції, скандали та сварки». За 3 роки я ніколи не був ініціатором публічних сварок. Хоча ні. Був. Приблизно рік тому я мало не набив пику колаборанту ківі. І набʼю, якщо він попадеться мені на очі. Це єдина скандальна акція, ініційована мною. В інших моментах я завжди дотримуюсь командної гри. Щодо інших звинувачень, то протягом трьох років жодне з них не знайшло свого підтвердження далі заголовка «замовної» новини», — написав Тищенко.
Щодо свого наступника на цій посаді Віктора Микити, Тищенко зазначив, що той з перших днів війни активно допомагав вирішувати питання з гуманітарними вантажами.
Також нардеп просить «не вигадувати нісенітниці про якісь глибинні конфлікти в партії».
- 19 липня партія «Слуга народу» повідомила, що повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації СН достроково припинені через «скандали, піаракції та сварки»
- Останнім часом у Тищенка загострився конфлікт з депутаткою «Слуги народу» Марʼяною Безуглою. Вона звинувачувала Тищенка в дискредитації політсили. Також вона наголошувала, що нардеп не раз ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів. Вона ініціювала виключення Тищенка з партії та фракції, проте в політсилі заявили, що не втручатимуться в конфлікт. Сам Тищенко звинуватив Безуглу у звʼязках з підозрюваним у держзраді віктором медведчуком.