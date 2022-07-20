У Данії спека побила показник 1941 року, а у Франції 60 температурних рекордів за добу

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Європа продовжує страждати від аномальної спеки. «Температурний апокаліпсисом» спостерігається у Греції, Іспанії, Португалії, Британії, Франції, а тепер і у Данії.

Метеорологічний інститут Данії зафіксував 20 липня на острові Лолланн температуру у +35,9 °C — цей показник побив липневий рекорд 1941 року.

Раніше цього ж дня температурний рекорд становив +35,6 °C. При цьому синоптики очікують, що спека у Данії вщухатиме.

У Німеччині у деяких федеральних землях також фіксували високу температуру — у +37 °C.

На півдні Франції зафіксували понад шістдесяти абсолютних температурних рекордів – спека там зберігається, особливо в південно-східному регіоні. 19 липня у Д’єппі було +40,4 °C, а у Ландах в Біскаррос температура досягала +42,6 °C.