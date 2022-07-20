У Данії спека побила показник 1941 року, а у Франції 60 температурних рекордів за добу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Європа продовжує страждати від аномальної спеки. «Температурний апокаліпсисом» спостерігається у Греції, Іспанії, Португалії, Британії, Франції, а тепер і у Данії.
Метеорологічний інститут Данії зафіксував 20 липня на острові Лолланн температуру у +35,9 °C — цей показник побив липневий рекорд 1941 року.
Раніше цього ж дня температурний рекорд становив +35,6 °C. При цьому синоптики очікують, що спека у Данії вщухатиме.
У Німеччині у деяких федеральних землях також фіксували високу температуру — у +37 °C.
На півдні Франції зафіксували понад шістдесяти абсолютних температурних рекордів – спека там зберігається, особливо в південно-східному регіоні. 19 липня у Д’єппі було +40,4 °C, а у Ландах в Біскаррос температура досягала +42,6 °C.
- З кінця минулої неділі у Іспанії, Португалії, Греції і Франції спостерігається рекордна спека. Через неї вже померли більше тисячі людей. Регіони цих країн також страждають від лісових пожеж — у Франції вже вигоріло 27 тисяч гектарів лісу. У Британію руйнівна спека прийшла 19 липня. Через неї пожежі виникли у передмістях Лондона, десятки будинків знищені вогнем.