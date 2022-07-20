Сирія вирішила у відповідь теж розірвати дипломатичні відносини з Україною
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Mohammed Hamoud / Contributor
Влада Сирії теж вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Там зазначили, що застосували принцип взаємності в міжнародних відносинах.
Про це пише місцеве інформагентство SANA.
«Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення українського уряду з цього приводу», — йдеться в повідомленні.
У Сирії поскаржилися, що Україна де-факто розірвала відносини ще у 2018 році, коли відмовилася продовжити візи сирійським дипломатам. Через це Сирія була змушена призупинити роботу свого посольства в Україні.
- Наприкінці червня незалежність російських утворень «л/днр» визнала Сирія, після чого Україна розірвала дипломатичні відносини з нею. Згодом аналогічне рішення ухвалила Північна Корея — Україна оголосила про розрив дипвідносин із нею.