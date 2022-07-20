Зі Зміїного забрали російську техніку і кота, який пережив окупацію

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На острові Зміїний триває розмінування території та її очищення від російської техніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, яке керує операцією.

Фахівці виявили та вилучили зразки озброєння та техніки противника.

Окупанти там залишили системи наведення та керування, БПЛА «Орлан-10», системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

Також на острові встановили український стяг, а ще знайшли й евакуювали українського кота, який кілька місяців прожив під російською окупацією.