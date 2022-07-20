Bloomberg: ЄС планує добровільно скоротити вживання газу на 15% через проблеми з поставками з росії

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Європейський Союз планує запропонувати країнам-членам скоротити вживання газу на 15% з наступного місяця через занепокоєння, що рф може припинити поставки. Це буде один із кроків загального плану ЄС зі зменшення наслідків ймовірного відключення росією поставок газу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

План отримав назву «Економте газ для безпечної зими». Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення та кондиціонування, а також певні ринкові заходи. План оприлюднять у середу.

За оцінкою Єврокомісії, у разі відключення газу Європа може втратити до 1,5% ВВП взимку. Найбільша проблема ЄС цієї зими полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.

Водночас велика група країн виступає проти обовʼязкових скорочень. Вони наголошують, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи зобовʼязує їх до цього ЄС.