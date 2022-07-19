Іран вважає, що росія у війні проти України протистоїть НАТО

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї на зустрічі з путіним заявив, що, на його думку, росія у війні проти України протистоїть НАТО. За його словами, якби москва не вторглася в Україну, то Альянс «сам почав би війну проти рф».

Про це повідомляє державне інформагентство Ірану IRNA.

Хаменеї заявив, що останні події у світі показали, що Іран та росія «потрібні одне одному», тож угоди про газ та нафту треба реалізувати.

«Війна за фактом жорстка річ, і Ісламська республіка Іран не рада загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б війну», — сказав Хаменеї.

Він також заявив, що Захід проти сильної росії.

«Якщо дорога для НАТО буде відкрита, ця організація не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму», — заявив аятола.