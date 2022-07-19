Працівники ДБР знищили матеріали важливих справ — СБУ розслідує держзраду

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесли відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань.

Про це телеканалу «Настоящее время» (створений «Радіо Свобода» за участю «Голосу Америки») повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України. Це також підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

Досудове розслідування розпочали за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 — «Державна зрада» і ст. 329 — «Втрата документів, що містять державну таємницю».

Розслідування проводить Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.

Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув із посад голову СБУ Івана Баканова і генпрокурора Ірину Венедіктову.