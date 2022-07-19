У бою за Лисичанськ та Сєвєродонецьк ЗСУ знищили понад 10 тисяч окупантів

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Українські військові під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк знищили близько 11 тисяч окупантів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, яку організували Atlantic Council.

«За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10—11 тисяч окупантів», — розповів міністр.

За словами Рєзнікова, ЗСУ знищили близько двох тисяч солдатів так званої «лнр» і близько 8—9 тисяч військовослужбовців зс рф.

При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдат отримали поранення. З них близько 6,5 тисячі — важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.