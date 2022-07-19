На Ібіці митники конфіскували у туриста ескіз Пікассо. Він коштує понад $460 тисяч

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Влада Ібіци конфіскувала ескіз Пабло Пікассо вартістю понад $460 тисяч — мандрівник не задекларував його на митниці аеропорту.

Про це ідеться у заяві Податкового агентства Іспанії.

Пасажир прибув на іспанський острів рейсом із Швейцарії. Іспанська влада заявила, що швейцарські колеги попередили про пасажира, який «везе витвір мистецтва в обставинах, які визнали підозрілими». Коли чоловік спробував пройти зеленою смугою в аеропорту Ібіци, показуючи, що йому нема чого декларувати після прибуття, митники обшукали його багаж і виявили малюнок.

Спочатку чоловік заявив, що малюнок був просто копією, і предʼявив рукописну квитанцію на $1 534. Але під час поглибленого обшуку виявили другий рахунок, виставлений художньою галереєю Цюриха, в якому було вказано продаж роботи Пікассо 1966 року під назвою Trois personnages («Три фігури») за $461 тисячу.

Спроба контрабанди відбулася на початку липня, офіційну заяву з цього приводу оприлюднили лише після того, як попередній аналіз показав, що ескіз був справжньою роботою Пікассо. Так, початкова перевірка, яку провів Музей сучасного мистецтва Ібіци, показала, що витвір мистецтва є оригінальним твором Пікассо, ринкова вартість якого «відповідає» сумі, вказаній у рахунку-фактурі галереї. Експерти з мистецтва проведуть подальший аналіз Trois personnages в рамках розслідування.

Товари, що ввозяться до Іспанії з-поза меж Європейського Союзу, включаючи Швейцарію, оподатковуються митом та ПДВ. Податкова служба заявила, що оскільки вартість ескізу перевищує €150 тисяч, інцидент розглядається як спроба контрабанди.