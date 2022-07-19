Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки України та змінив низку начальників СБУ.

Про це свідчать відповідні укази.

Президент звільнив Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Також він наказав звільнити Руслана Григоренка з посади начальника Управління Служби безпеки в Сумській області. Згідно з указом, його місце займе Едуард Федоров.

Другим став начальник Управління СБУ Дніпропетровщини. Тепер замість Володимира Краснянського відомство очолить Сергій Лисак, якого звільнили з аналогічної позиції в СБУ Житомирської області.

А Євгена Борзілова звільнили з посади начальника Управління Служби безпеки в Полтавській області, натомість він очолив Управління СБУ на Закарпатті. Борзілов змінить на цій посаді Івана Рудницького, якого звільнив президент.

Рудницький без роботи теж не залишився — згідно з указом президента, він став начальником Управління СБУ в Полтавській області.

А от на Харківщині Службу безпеки очолить Олександр Куць. Його попередника президент звільнив під час робочого візиту до Харківської області 29 травня.