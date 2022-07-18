ЗМІ: «Газпром» повідомив трьом покупцям з Європи про «форс-мажор» щодо постачання газу

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Російський «Газпром» 14 липня повідомив принаймні трьом покупцям у Європі про «форс-мажор» щодо постачання газу.

Про це пишуть Bloomberg і Reuters.

Компанія надіслала листи покупцям, у яких сказано, що «Газпром» не може виконувати довгострокові контракти щодо постачання газу через «непередбачені обставини».

Журналісти зазначають, що йдеться про постачання газу в червні, які і так виявилися меншими за обсяги, замовлені імпортерами.

Bloomberg не називає компанії, які отримали листи, а Reuters пише, що серед них є німецькі імпортери газу Uniper та RWE.