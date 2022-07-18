Ексголову Управління СБУ у Криму Олега Кулініча відправили під варту без можливості застави
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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ДБР
Колишнього голову Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого затримали за підозрою у держзраді, відправили під варту до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави.
Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Кулініча підозрюють у роботі на спецслужби росії. Йому повідомили про підозру за статтями про створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК), державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК) і пособництво у зборі та передачі держтаємниці іншій державі (ч. 1 ст. 114 КК).
- Силовики затримали Олега Кулініча 16 липня. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ у Криму в жовтні 2020 року. Другого березня 2022 року президент його звільнив.
- Після його затримання президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова.
- У ДБР повідомили, що Кулініч співпрацював зі спецслужбами рф і передавав їм секретну інформацію. Також він був учасником злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.