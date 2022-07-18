Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора

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Верховна Рада України

Ірина Венедіктова заявила, що не збирається сперечатись із рішенням президента України Володимира Зеленського відсторонити її від посади генерального прокурора України.

Це її перший коментар з цього приводу. Оприлюднила вона його 18 липня у Facebook.

«Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента — президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом», — зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що їй є чим пишатися на посаді: «продемонструвала гарні результати роботи і вдалось об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України».

Також Венедіктова прокоментувала чутки у ЗМІ про те, що вона вважає своє усунення незаконним: «Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини — не час».