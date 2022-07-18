ЄС домовився вдвічі збільшити імпорт газу з Азербайджану

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Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз планує наростити поставки газу із Азербайджану щонайменше вдвічі. Таким чином там хочуть знайти альтернативних постачальників, щоб замінити російські енергоресурси.

Про це у своєму Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наразі очільниця Єврокомісії перебуває з візитом в Азербайджані, де вона вже провела зустріч із президентом країни Ільхамом Алієвим.

«Давайте зміцнимо наші економічні відносини та зблизимо наших людей. Тут вирішальним буде зв’язок. ЄС хоче працювати з Азербайджаном та будувати зв’язки з Центральною Азією та за її межами», — пояснила вона.

Крім цього, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС домовився розширити Південний газовий коридор та вдвічі збільшити поставки газу з Азербайджану.

Також вона наголосила, що Азербайджан має потенціал і щодо вироблення енергії з альтернативних джерел.