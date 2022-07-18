Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Україна офіційно здала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству) і стала 36-ю державою, яка це зробила.

Про це в понеділок, 18 липня, повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але досі не могла її ратифікувати через протести церков і консервативних політиків проти вжитого в ній терміну «гендер».

У Конвенції йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами або членами однієї родини без згоди когось із них (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами, або якщо свідком насильства стала дитина.