Проросійська ОПзЖ оскаржила в суді заборону на її діяльність
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Андрій Лесик
Проросійська партія «Опозиційна платформа — За життя» (ОПзЖ) оскаржила в суді заборону на її діяльність.
Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.
ОПзЖ оскаржила рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави. Совгиря пояснила, що таку скаргу розглядатиме Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення Касаційного адмінсуду буде остаточним.
- 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій — це ОПзЖ, «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та інші.
- Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди. У червні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що суд заборонив ОПзЖ на підставі матеріалів СБУ.